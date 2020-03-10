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مسؤول: النمسا سوف منع دخول القادمين من إيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سوف تمنع السلطات في النمسا دخول الأشخاص القادمين من إيطاليا وتحظر الأحداث الداخلية لأكثر من 100 شخص، مما يزيد بشكل كبير من التدابير الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، حسبما صرح مستشار النمسا، سيباستيان كورز، اليوم الثلاثاء.

وقال "كورز"، في مؤتمر صحفي: "الأولوية القصوى هي منع انتشار المرض وبالتالي استيراده إلى مجتمعنا. لذلك هناك حظر على دخول الأشخاص من إيطاليا إلى النمسا، باستثناء الأشخاص الذين لديهم مذكرة طبية تشهد أنهم بصحة جيدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بأن بلاده بأكملها وضعت قيد الإغلاق حتى الشهر المقبل، وهي محاولة جديدة غير مسبوقة وغير متوقعة للتغلب على فيروس كورونا في أكثر دول أوروبا تضررًا.

وكشف "كورز"، ووزير الداخلية كارل نيهمر، عن تدابير أخرى، بما في ذلك فرض حظر على الأحداث الداخلية لأكثر من 100 شخص ومناسبات في الهواء الطلق لأكثر من 500 شخص. ستتوقف المحاضرات الجامعية يوم الاثنين على أبعد تقدير، ويُطلب من الشركات السماح لموظفيها بالعمل من المنزل.

وكانت النمسا قد قالت في وقت سابق، إنها ستجري فحوصات طبية فورية على حدودها مع إيطاليا يوم الثلاثاء، وتستهدف المركبات التي تحمل لوحات ترخيص إيطالية على وجه الخصوص.

كما قالت الأسبوع الماضي، إنها تحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليين ، وكذلك إلى إيران وكوريا الجنوبية.

كان لدى النمسا 157 حالة مؤكدة حتى الآن ولم تحدث وفيات، مقارنة بأكثر من 9000 حالة في إيطاليا و 463 حالة وفاة.
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