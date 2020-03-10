"ديزني" تطرح أغنية "في طريق مجهول" من فيلم "ملكة الثلج ٢" بصوت نسمة محجوب (فيديو)

أغنية "في طريق مجهول" حققت نسب مشاهدات عالية عبر اليوتيوب، وهي أغنية مدبلجة من فيلم "ملكة الثلج ٢" بصوت الفنانة نسمة محجوب باللهجة المصرية، وهي من أشعار عمرو حسني، وإخراج الغناء جيهان الناصر، وحصلت الأغنية على ترشيح لجائزة الأوسكار.

على صعيد آخر، أحيت نسمة محجوب منذ أيام حفلا غنائيا كبيرا في دبي وسط حضور جماهيري كبير، وذلك للترويج لأغاني "ديزنى" والترويج عن دورها كالملكة "السا" فى فيلم "ملكة الثلج ٢".

ونشرت نسمة محجوب من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور أثناء الحفل وعلقت عليها قائلة: بشكر إدارة المهرجان وكل القائمين على الحفل الأكثر من رائع".