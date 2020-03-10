إلغاء مجازاة أستاذ جامعي رافق زوجته للعمل بالخارج

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر بعقوبة اللوم، لحصوله على إجازة لمرافقة زوجته للعمل بالخارج، وادعت الجامعة أن عقد العمل الزوجة به خلل تصديق من الخارجية المصرية.





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.





وذكر الأستاذ الجامعي في طعنه، أنه حصل على إجازة لمرافقة زوجته للعمل في المملكة العربية السعودية خلال العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧، وقدم كافة المستندات الدالة على أحقيته في الإجازة، إلا أن الجامعة عادت وادعت أن عقد عمل الزوجة به خلل في تصديق الخارجية المصرية عليه، وتمت إحالته للتحقيق ثم صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم.



