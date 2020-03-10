محافظ قنا: اطمنوا مفيش أي إصابات بكورونا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا، في أي مركز من مراكز المحافظة.





وأضاف المحافظ، في تصريحات إلى "الفجر"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين المخالطين للعاملين على باخرة الأقصر، التي تم اكتشاف بعض الحالات عليها، مؤكدًا على سلبية العينات.



