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محافظ قنا: اطمنوا مفيش أي إصابات بكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:09 م
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المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا، في أي مركز من مراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات إلى "الفجر"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين المخالطين للعاملين على باخرة الأقصر، التي تم اكتشاف بعض الحالات عليها، مؤكدًا على سلبية العينات.

وأوضح أن الحالة الوحيدة التي ظهرت في المحافظة لمرشد سياحي تم احتجازه في مستشفى الحميات، وتم أخذ العينات اللازمة، وأثبتت التحاليل سلبية العينات، موجهًا رسالة للمواطنين "اطمنوا الوضع آمن تمامًا".
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