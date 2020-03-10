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هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠ .. صلاح ينافس بقوة على حصد جائزة البريميرليج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:08 م
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هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠
هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠
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ينافس الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بقوة وشراسة على جائزة هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠ في الموسم الحالي 2020/2019، وذلك بعدما حصدها في الموسمين الماضيين.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠، بعدما نجح في تسجيل هدفًا في مرمى بورنموث هذا الأسبوع، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا متساويًا مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء صلاح وأجويرو في المركز الثالث بجدول ترتيب هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠ خلف النجم الجابوني الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا.

وينفرد جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي، بصدارة ترتيب جدول هداف الدوري الانجليزي ٢٠٢٠ حتى الآن، برصيد 19 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان فاردي، قد نجح في تسجيل هدفين في فوز ليستر سيتي على أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 0/4، مساء أمس الإثنين على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، في ختام منافسات الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" 2020.

ويتربع الريدز على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى مباراة واحدة مؤجلة للسيتيزنز أمام أرسنال، ومن المقرر أن تقام الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد".
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