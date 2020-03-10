Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ17 مارس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:06 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، استكمال سماع أقوال شهود النفي بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس.

وفي وقت سابق، نظرت نيابة أمن الدولة العليا، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.  

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما كشفت التحقيقات أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية سيناء 4 محكمة جنايات مجمع محاكم طرة النيابة العامة الفجر

أخبار تهمك

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

منذ 39 دقيقة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة و نصف

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

23 سبتمبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ "ولاية سيناء 4"

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

تأجيل سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ 27 أكتوبر

غدًا.. سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4"

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status