الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

باتت فرص لحاق الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمواجهة سموحة المقرر لها غدًا صعبة للغاية بسبب الإصابة.





ويعاني معلول من إجهاد في العضلة الأمامية حيث اشتكى منها عقب مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية، فيما تعرض جيرالدو للإصابة بإلتواء في الكاحل خلال نفس المباراة.





وأصبح الثنائي أقرب لعدم اللحاق بمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية.



