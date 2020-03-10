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"مجزرة في قنا".. مزارع يفتح النيران على أشقائه الثلاثة
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:02 م
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أقدم مزارع، على قتل شقيقيه، وإصابة شقيقه الثالث بطلقات نارية، بقرية العضاضية التابعة لمركز أبو تشت شمالي قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبو تشت، بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهما الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.
وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، الذي أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد اسلام البدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المعداوي، من وحدة مباحث أبو تشت، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، ضبط المتهم والسلاح المستخدم.
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