"مجزرة في قنا".. مزارع يفتح النيران على أشقائه الثلاثة

أقدم مزارع، على قتل شقيقيه، وإصابة شقيقه الثالث بطلقات نارية، بقرية العضاضية التابعة لمركز أبو تشت شمالي قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبو تشت، بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهما الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.



وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، الذي أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.