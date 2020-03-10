Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. السجن سنة لـ"زياد العليمي" بتهمة نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:01 م
Advertisements
زياد العليمي
زياد العليمي
طارق حافظ
Advertisements
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه، على عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني.

وحضر "العليمي" الجلسة الماضية، محبوسا على ذمة القضية، وحضرت معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

كما حضر الجلسة، عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الإجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقائه.

وطالب المحامون، بتأجيل القضية للاطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز.

وتمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاموه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة نشر أخبار كاذبة محكمة قضية زياد العليمي حوادث العليمي

أخبار تهمك

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

منذ 38 دقيقة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تأجيل أولى جلسات محاكمة زياد العليمي بقضية نشر أخبار كاذبة

اليوم.. نظر ثان جلسات محاكمة "زياد العليمي"

3 مارس.. محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

10 مارس.. الحكم على زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

غدا.. الحكم على زياد العليمي في قضية نشر أخبار كاذبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status