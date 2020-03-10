Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شخص بطلق ناري في العياط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:57 م
Advertisements
جثة
جثة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قُتل شخص، بطلق ناري، بقرية جرزا، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة مديرية أمن الجيزة محضر مباحث طلق ناري حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة و نصف

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status