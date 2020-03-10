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محافظ الدقهلية: إجراءات احترازية شاملة بأماكن التجمعات والمنشآت

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2020، متضمنا التنبيه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال الوقاية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، جاء القرار تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح المحافظ، التشديد على عدم إقامة فاعليات بها تجمعات كبيرة بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير المباني والمنشآت الحكومية، مؤكدًا على أهمية وضع المطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وأشار إلى ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على كافة الجهات التابعة والمدارس والجامعات.

ووجه المحافظ استمرار العمل بغرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم، والمتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، موضحا سرعة الإبلاغ الفوري لوزارة التنمية المحلية فورا بأية حالات اشتباه في مصابين وكافة الإجراءات المتخذه في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية، أنه تم التأكيد على القيام بتطهير المساجد التي يتردد عليها إعداد كبيرة عقب كل صلاة، وكذلك المساجد والزويا الأهليه قبل وبعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تطهير الكنائس بالتنسيق مع مسئولي الكنائس.

ووجه مختار بقيام لجان للمرور على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة العامة، واتخاذ كافة التدابير الوقائيه وتوعية المواطنين، فضلا عن تكليف لجان للمرور على مواقف السيارات الرسمية وقطاعات النقل والسكة الحديد والسرفيس والنقل للتاكد من التطهير الدوري لها.

وأكد على ضرورة اتباع المواطنين لكافة الارشادات الوقائية المتبعة حرصا على صحتهم وحياتهم.
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محافظ الدقهلية مجابهة كورونا كورونا الفجر الدفهلية الاجراءات الاحترازية احترازية

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