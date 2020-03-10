Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:49 م
Advertisements
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
Advertisements
لا تزال مباراة السوبر المصري والتي أقيمت بين الأهلي والزمالك، الشهر الماضي في مدينة أبوظبي الإماراتية، تُلقي بظلالها على الشارع الكروي، لمعرفة مصير عقوبات لاعبي الفريقين خلال المرحلة المقبلة.

وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل، من أجل النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات مباراة السوبر.

وتستأنف اللجنة جلساتها، بعدما عقدت جلسة الإسبوع الماضي للاستماع إلى موقف الفريقين وتظلماتهم، على أن تعلن اللجنة عن القرارت الجديدة عقب نهاية الاجتماع المقبل.

وكانت لجنة الانضباط قررت توقيع عقوبات الإيقاف حتى نهاية الموسم على كل من محمود كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض، على خلفية مشادات السوبر المصري.

وستنظر لجنة التظلمات العقوبات السابق ذكرها فقط، حيث لا تنظر إلى العقوبات قصيرة الأمد ولكنها تُشرع في العقوبات الطويلة، على أن يتم التظلم ضد العقوبات القصيرة أمام لجنة الانضباط صاحبة القرار الأساسي.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، والتي أقيمت الشهر الماضي في ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status