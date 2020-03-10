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البرلمان الإسباني يعلق أعماله بعد إصابة نائب بـ"كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:47 م
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البرلمان الإسباني
البرلمان الإسباني
وكالات
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قرر البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل بعد إصابة نائب بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                 

ورتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد 19" في إسبانيا إلى 17 حالة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة اليوم، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، في وقت سابق، أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عاماً و 88 عاماً و 87 عاماً توفين في إقليم بلاد الباسك شمالي إسبانيا، فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عاماً في مدينة سرقسطة بإقليم أراغون شمال غربي البلاد، لافتة إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة قبل إصابتهم بعدوى الفيروس، حس ما ذكر التلفزيون الرسمي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا البرلمان الإسباني إسبانيا

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