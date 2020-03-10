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التعليم: إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي أول مايو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارات التعليمية مازالت تعمل على تسليم الاستمارات الورقية للكنترولات استعدادًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي والمقرر عقدها في يونيو المقبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن أرقام الجلوس سيتم البدء في توزيعها على المدارس بداية من شهر مايو المقبل، على أن تكون مجانًا دون أي رسوم.

وأضافت: أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المستجدات والقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، والعمل على تنفيذها والتعاون مع الكنترولات لتنفيذها.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق، أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام 2020 هم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف الوزارة على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.
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وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي بوابة الفجر الفجر الصف الثالث الثانوي الدكتور طارق شوقي التعليم

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