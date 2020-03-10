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كريسبو: لم أنتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:43 م
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كريسبو
كريسبو
وكالات
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اكد اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق ​هيرنان كريسبو​ إنه كان قريبًا من الانتقال إلى ​ريال مدريد​ الاسباني في 3 مناسبات منهم مرة كمدرب ومرتين كلاعب.


وقال كريسبو : "في 2002 كنت في لاتسيو وكان أحدنا أنا أو ​رونالدو​ هو من سيتوجه إلىريال مدريد"

وأضاف: "لقد تعاقدالفريق الملكي مع رونالدو وقتها وذهبت أنا إلى إنتر كبديل له لو كان بقي في إنتر ذلك العام كنت سأقوم أنا بالتوقيع معالفريق الاسباني"


وتابع: "ثاني الفرص اتت بعد إصابة رود فان نستلروي وبسبب إصابته عرضوا عقدًا لمدة ستة أشهر فقط لأنهم أرادوا الإحلال والتجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنني رفضت ذلك"

وأردف: "بعد اعتزالي اللعب قمت بتدريب شباب ​بارما​ ثم تجربة مع مودينا وبانفيلد وحين أتى كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد كانت الخطة أن أكون أنا مساعده قبل أن يقع الاختيار على زين الدين ​زيدان​"
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