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كريسبو: لم أنتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:43 م
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وكالات
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اكد اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو إنه كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد الاسباني في 3 مناسبات منهم مرة كمدرب ومرتين كلاعب.
وقال كريسبو : "في 2002 كنت في لاتسيو وكان أحدنا أنا أو رونالدو هو من سيتوجه إلىريال مدريد"
وأضاف: "لقد تعاقدالفريق الملكي مع رونالدو وقتها وذهبت أنا إلى إنتر كبديل له لو كان بقي في إنتر ذلك العام كنت سأقوم أنا بالتوقيع معالفريق الاسباني"
وتابع: "ثاني الفرص اتت بعد إصابة رود فان نستلروي وبسبب إصابته عرضوا عقدًا لمدة ستة أشهر فقط لأنهم أرادوا الإحلال والتجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنني رفضت ذلك"
وأردف: "بعد اعتزالي اللعب قمت بتدريب شباب بارما ثم تجربة مع مودينا وبانفيلد وحين أتى كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد كانت الخطة أن أكون أنا مساعده قبل أن يقع الاختيار على زين الدين زيدان"
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