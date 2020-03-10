إسعاد يونس توجه هذه الكلمات لـ يسرا في عيد ميلادها

هنًأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، عبر صورة شاركتها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام" منذ قليل.



وعلقت الفنانة إسعاد يونس على التي تجمعها بـ يسرى قائلة:"النهاردا عيد ميلاد صديقة عمري وحبيبة قلبي يسرا، كل لحظة وانتي متألقة وجميلة دايمًا".



وعلى جانب آخر تشارك يسرا بمسلسل "دهب عيرة" في السباق الرمضاني القادم، والمسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ويشارك الفنانة يسرى في المسلسل الفنانة حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وهنادى مهنى وخالد سرحان ومجموعة من الفنانين.

