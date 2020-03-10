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لمواجهة كورونا.. إجراءات وقائية لوزارة الشباب والرياضة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

وتابعت: "وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية"، مؤكدة على التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

وشددت الوزارة التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية، من ضمنها الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب، وكافة مرافقها.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة كورونا فيروس كورنا بوابة الفجر الفجر

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