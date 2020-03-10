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ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن طريقة تسديد الرسوم الخاصة باختبارات الترقي، حيث إنها ستكون عن طريق "فوري"، ونشرت صورة توضيحية لسداد الرسوم.

وذكرت، أن رقم كود الخدمة (6683) بينما يكون التسديد في فوري عن طريق الرقم القومي للمعلمين.

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عدة تعليمات للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020، والمقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وجاءت التعليمات كالتالي:
-عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية
-عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة
-الالتزام بالمواعيد المحددة بالإخطار

-التوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبارات
-الالتزام بإحضار الأوراق المطلوبة كاملة (صورة الاخطار – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة إيصال سداد الرسوم وليس الاصل)
-اتباع تعليمات هيئة الإشراف داخل المعمل أثناء أداء الاختبار
-المنتدبون أو المتخلفون عن موعد الاختبار يجب التوجه إلى إدارة الفرع وإتباع التعليمات الخاصة بهم.
ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين
ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين
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الكلمات المفتاحية

فوري المعلمين التعليم اختبارات الترقي

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