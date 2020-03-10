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جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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بدأت جامعة حلوان في إجراء عمليات تعقيم للمدرجات وقاعات التدريس ضمن خطة الوقاية باستخدام المطهرات والكحول.

وأعلنت جامعة حلوان مبكرًا عن إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
جامعة حلوان: تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية للوقاية من كورونا (صور)
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا خطة وقاية جامعة حلوان تعقيم المدرجات

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