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إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 291حالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:38 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 291 حالة وفاة، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

 

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 54 حالة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، يعد أعلى حصيلة يومية.

 

وكانت إيران، أشد بلدان الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا المستحدث الذي يصيب بالمرض، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة إلى حد كبير. وفي جميع أنحاء المنطقة، هناك أكثر من 8600 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

 

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