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برلمان ميانمار يعرقل محاولة حزب "سو كي" لتقليص سلطة الجيش

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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منع برلمان ميانمار محاولة من حزب الزعيمة، أونج سان سو كي، لتقليص دور الجيش في السياسة، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من عقد من الزمن في الانتقال الديمقراطي المضطرب.

في اليوم الأول من التصويت على سلسلة من التعديلات الدستورية المقترحة، اعترض النواب على التغييرات التي يدعمها الحزب الحاكم والتي كانت ستغير ميثاق عام 2008 الذي صاغه المجلس العسكري الحاكم السابق، كما أوردت وكالة "رويترز".

التعديلات المرفوضة ستقلل تدريجيًا من عدد النواب العسكريين، على مدار 15 عامًا، وألغى قسمًا يدعى القائد الأعلى لجيش الدفاع بأنه "القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة".

يضمن الدستور للأعضاء العسكريين في البرلمان ربع المقاعد في المجلس التشريعي. أي تغييرات في الميثاق تتطلب موافقة أكثر من ثلثي النواب، مما يعطي الجيش حق النقض.

ولم يرد متحدث باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية في سو كي (NLD) على المكالمات الهاتفية طلبًا للتعليق. ورفض متحدث باسم الحكومة الإجابة على الأسئلة.

كما رفض المشرعون حذف كلمة "منضبطة" من تعريف النظام السياسي للبلد باعتباره "نظامًا ديمقراطيًا متعدد الأحزاب حقيقيًا ومنضبطًا".

لكنهم وافقوا على التعديل الذي يسمح لموظفي الخدمة المدنية بالانتماء إلى أحزاب سياسية.

تعرضت "سو كي" الحائزة على جائزة نوبل لضغوط لإظهار التقدم في الإصلاح الدستوري - الذي يُعتبر بمثابة حجر عثرة أمام الآمال الديمقراطية - قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

تولت السلطة في عام 2016 بعد فوز ساحق في الانتخابات، متعهدة بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية التي بدأت في عام 2011 وإنهاء الحروب الأهلية الطويلة في البلاد.
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