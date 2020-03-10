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"القوى العاملة": غرف عمليات لمتابعة العمالة المصرية بالخارج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل غرفة عمليات لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة، والرد على أي استفسارات منهم، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، وخاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، والوقوف على القرارات التي تصدر من دولة العمل، التي تخص العمالة الوافدة ومنها العمالة المصرية، والعمل على حفظ حقوق تلك العمالة التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث لأبنائها بالخارج حفاظًا على حقوقهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى تقريراً عاجلا من مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار فيه المستشارين العماليين وليد عبد الرازق أحمد، وأحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إلى قيام القنصلية العامة بجدة بالتنسيق مع الجانب السعودي في قيام شركة مصر للطيران بالإقلاع رحلتين يوميا حتي ٢٤ مارس فقط للمعتمرين والزيارات والحاصلين على تأشيرة خروج نهائي.

وأكدا، أنه يتم التواصل المستمر مع الجالية المصرية، وتبين عدم وجود حالات إصابة بالفيروس بينهم، وأن جميع حالات الإصابة داخل منطقة القطيف من غير الجنسية المصرية، والتي تم إغلاقها نهائيا، مما أدى إلى صعوبة التنقل للعاملين بالقطاع المغلق، ومكان إقامتهم الدمام.

وكشف عن وجود حالة وفاة طبيعية نتيجة حادث مروري، وليس لها علاقة بفيروس كورونا للمواطن المصري هاني محمد زكريا داخل المنطقة المغلقة القطيف، وسيتم دفنه داخل المنطقة نظرا لصعوبة الحصول على تصريح بسفر الجثمان، وجار التنسيق والمتابعة مع السفارة والقنصلية وجميع مندوبي الجالية المصرية بالمملكة لمتابعة أحوال العمالة المصرية لحظة بلحظة.
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الكلمات المفتاحية

غرف عمليات المصريين بالخارج القوى العاملة

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