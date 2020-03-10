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"غسل الأيدي ومنشورات بالتوعية".. تعرف على إجراءات القاهرة لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الصحة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها. 

وأصدر محافظ القاهرة، توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات، وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة كورونا القاهرة الاجراءات الاحترازية

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