"غسل الأيدي ومنشورات بالتوعية".. تعرف على إجراءات القاهرة لمواجهة "كورونا"

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الصحة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.



