Advertisements
Advertisements
Advertisements

أعراض جديدة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:23 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أجرى فريق من الأطباء في سنغافورة، دراسة عن أعراض جديدة يسببها فيروس كورونا المستجد غير الأعراض الشهيرة التي تحدثت عنها الهيئات الطبية العالمية من قبل.

 

وكشفت نتائج تلك الدراسة، عن تشخيص حمى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس كورونا، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة، وفقًا لمجلة The Lancet الطبية التي تعد من أقدم وأشهر المجلات الدورية الطبية في العالم.

 

ونقلًا عن المجلة الطبية، قالت الدراسة إن استخدام دواء حمى الضنك، مع هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين تأكد في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وبحسب الدراسة، يحاول فيروس كورونا المراوغة في وجه الإجراءات العالمية لمكافحته، ويتخفى حتى يتغول، حيث وجد علماء صينيون تغيرات في أعراض الإصابة بين أول من أصيبوا بالمرض في بداية تفشيه والآن.

 

ونشرت بوابة Social Science Research Network، نتائج دراسة أفادت بإن مرض المصابين حديثا لا يظهر بشكل واضح.

 

وفحص العلماء 89 مريضا في ووهان، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين. في البداية كان هناك 31 شخصًا أصيبوا بالعدوى من 16 يناير إلى 22 يناير. في المجموعة الثانية: تم إدخال 58 شخصًا إلى المستشفى بأعراض كورونا من 23 إلى 29 يناير.

 

وكانت نتائج الدراسة، قد أسفرت عن أن أعراض المرض لدى المجموعة الأولى من المرضى ظهرت على النحو التالي: ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وضعف، والبلغم، وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية، في حين ظهرت نفس الأعراض في المجموعة الثانية، لكنها كانت ضعيفة أو غير موجودة، بينما ظهرت أعراض مثل السعال والإسهال والغثيان وثقل في الصدر لدى جميع المرضى.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سنغافورة دراسة اعراض جديدة اعراض الكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

منذ أقل من ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزكام عند الرضيع.. الأسباب وطرق العلاج

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

الطب الوقائي: "لو عندك الأعراض دي تبقى مصاب بـ كورونا" (فيديو)

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

صحيفة بريطانية: الأشخاص المصابون بـ "كورونا" لا يظهرون أي أعراض

بريطانيا: إصابة مواطن بـ"كورونا" بعد سفره لدولة آسيوية غير الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status