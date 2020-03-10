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الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:23 م
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الحملة
الحملة
محمد طه
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قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي: إن هيئة الرقابة الإدارية، تواصل تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، حيث شنت أمس الاثنين، حملة موسعة بمدينة القصير، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية.

وأضاف أن ذلك جاء بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

وأوضح المحافظ، أن الحملة التي شنها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية أمس، قامت بالمرور على مدرسة القصير الفندقية واكتشفت انصراف جميع العاملين بالمدرسة وعدم وجود طلبة بها.

وأردف أن الحمة مرت الحملة على مدرسة عمر بن عبدالعزيز ولاحظت وجود شروخ بالمباني وغرف الصرف الصحي متهالكة والمدرسة بالكامل تحتاج صيانة. 

وأشار إلى أنه تم المرور على المخابز ومحطات البنزين والمحلات العامة، وتم تحرير 7 محاضر لمخابز مختلفة (مدعم وسياحي)، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما لوحظ بعض بالوعات الصرف الصحي بدون غطاء وبعض الكابلات المكشوفة بالطرق.

ونوه بأنه تم تكليف رئيس المدينة بسرعة تلافي هذه الملاحظات، وبمواصلة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع الفساد والإهمال الإداري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم بأن هذه الحملات ليست مقتصرة على مدينة واحدة فقط، بل تشمل مختلف قرى ومدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
الرقابة الإدارية تحرر 11 محضرا خلال حملة في البحر الأحمر
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