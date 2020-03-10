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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:12 م
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نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5174.33 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.79%، خاسراً 33.71 ليغلق عند مستوى 4212.01 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 296.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتى عبر 20.5 ألف صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%.
وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 31.58%، تليه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 12.64%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 12.93%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.19%
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