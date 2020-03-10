Advertisements
Advertisements
Advertisements

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:12 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
أنهت  بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات  إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5174.33 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.79%، خاسراً 33.71 ليغلق عند مستوى 4212.01 نقطة ، وجرى التداول  ببورصة الكويت على 296.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتى عبر 20.5 ألف صفقة.

 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%.


 
وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 31.58%، تليه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 12.64%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 12.93%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.19%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة

عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات أخر جلسة في الأسبوع

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

قطاع النفط يقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود بختام جلسة اليوم

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status