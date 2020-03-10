التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5174.33 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.79%، خاسراً 33.71 ليغلق عند مستوى 4212.01 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 296.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتى عبر 20.5 ألف صفقة.





وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%.









وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 31.58%، تليه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 12.64%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 12.93%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.19%