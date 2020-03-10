تصريح مثير.. هالاند يكره مواجهة هذا اللاعب





صرح النجم النرويجي إيرلينج ​هالاند لاعب بوروسيا ​دورتموند​​ بأن فيرجيل فان دايك مدافع ​ليفربول​ "لاعب لا يصدق".





وتحدث مهاجم دورتموند عن مواجهته في دوري أبطال أوروبا مع فريق سالزبورج بدوري المجموعات وعندما سئل عن نوع المدافع الذي لا يحب مواجهته قال هالاند: "بالطبع فان دايك مدافع ليفربول، إنه جيد جدًا، إنه قوي وسريع ويمتلك كل الصفات إنه لاعب رائع".





وأكمل: "انا سعيد جدا هنا مع فريقي بوروسيا دورتموند​​ اريد تحقيق الكثير من الاشياء وأركز في ذلك فقط، الملعب هنا يعطيني شعور بالحماس والقوة، وأشعر أنني بحالة جيدة هنا والمزيد من الحاجة للتهديف".







