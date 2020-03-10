Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح مثير.. هالاند يكره مواجهة هذا اللاعب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:19 م
Advertisements
هالاند
هالاند
مصطفى صابر
Advertisements

صرح النجم النرويجي إيرلينج ​هالاند لاعب بوروسيا ​دورتموند​​ بأن فيرجيل فان دايك مدافع ​ليفربول​  "لاعب لا يصدق".

وتحدث مهاجم دورتموند عن مواجهته في دوري أبطال أوروبا مع فريق سالزبورج بدوري المجموعات وعندما سئل عن نوع المدافع الذي لا يحب مواجهته قال هالاند: "بالطبع فان دايك مدافع ليفربول، إنه جيد جدًا، إنه قوي وسريع ويمتلك كل الصفات إنه لاعب رائع".

وأكمل: "انا سعيد جدا هنا مع فريقي بوروسيا دورتموند​​ اريد تحقيق الكثير من الاشياء وأركز في ذلك فقط، الملعب هنا يعطيني شعور بالحماس والقوة، وأشعر أنني بحالة جيدة هنا والمزيد من الحاجة للتهديف".


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

منذ أقل من ساعة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status