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اجتماع طارئ في جامعة بني سويف لمواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:18 م
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اللقاء
اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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عقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئًا بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات؛ لبحث ومناقشة خطة الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وقال "منصور": إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة والخاصة بمواجهة الفيروس، وتم الخروج بعدد من التوصيات ويأتي من أهمها إيقاف العمل ببصمة الأصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وتعميمها بالوجه فقط على كليات الجامعة كافة.

ولفت إلى أنه تم التوصية، بتهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بجميع كليات الجامعة بصفة مستمرة وتقسيم الطلاب في المحاضرات ذات الكثافة العالية.

وأوضح أن الجامعة شكلت في وقت سابق لجنة لإدارة الأزمات داخل الجامعة للتعامل مع تداعيات الفيروس، فيما سيتم عرض فيلم توعوي يعرض بالشاشات داخل كليات الجامعة المختلفة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع إلغاء المهرجانات والاحتفالات كافة منعًا للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.

واتخذت المستشفى الجامعي، عددًا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن أعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإرشادات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.

وتابع رئيس الجامعة، مع عميد كلية الطب، التجهيزات واستعدادات المستشفى فيما يخص مكافحة العدوى وذلك بالتأكد من تخصيص غرف للعزل بالمستشفى مزودة بفلتر عالي الكفاءة على الهواء الخارج، لضمان منع انتشار الفيروس في الهواء.

وتم تشكيل فريق الاستجابة السريع بالمستشفى للتعامل مع الحالات أن وجدت ويتكون من طبيب، وصدرية، ورعاية الأطفال، ورعاية القلب والصدر، والرعاية الحرجة.
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