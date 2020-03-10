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لجنة تسويق السياحة: تدفق الأجانب رسالة طمأنة للعالم أجمع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:13 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد، إن هناك تدفق سياحي مميز، وهناك تنوع في المنتج السياحي، وجميع المناطق الأثرية مفتوحة، وبدأت الزيارات منذ السابعة والنصف صباحًا في معبد الكرنك.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تدفق السياح هذا العام، وخاصة هذه الأيام يعطي رسالة طمأنة جيدة للعالم أجمع تؤكد أن مصر آمنه، منوهًا بأن هناك طائرتين فرنسيتين وصلا مصر منذ 3 أيام، وهناك 20 رحلة بالون تم إطلاقها، واستقبلنا اليوم نحو 18 مركب من أسوان، مشددًا على أن السياحة يتحركون بحرية جدًا، ولا يوجد أحد يتخلف عن موعد الزيارة، والسياح لديهم ثقة كبيرة في مصر.

وأعرب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أمله في الاستفادة من الروح الطيبة لدى السياح، وندرك أن مصر دولة غير مكررة في الوجود، مثمنا مجهود وزير السياحة والآثار في الترويج للسياحة، مؤكدًا أن مصر قادمة على مرحلة سياحية رائعة، وعلينا أن نتوقف عن بث الشائعات وأن نكون حماة الوطن ببث صورة إيجابية عن مصر لتنشيط السياحة.
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الكلمات المفتاحية

سياح السياحة الأقصر اخبار مصر

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