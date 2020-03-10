لجنة تسويق السياحة: تدفق الأجانب رسالة طمأنة للعالم أجمع

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد، إن هناك تدفق سياحي مميز، وهناك تنوع في المنتج السياحي، وجميع المناطق الأثرية مفتوحة، وبدأت الزيارات منذ السابعة والنصف صباحًا في معبد الكرنك.





وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تدفق السياح هذا العام، وخاصة هذه الأيام يعطي رسالة طمأنة جيدة للعالم أجمع تؤكد أن مصر آمنه، منوهًا بأن هناك طائرتين فرنسيتين وصلا مصر منذ 3 أيام، وهناك 20 رحلة بالون تم إطلاقها، واستقبلنا اليوم نحو 18 مركب من أسوان، مشددًا على أن السياحة يتحركون بحرية جدًا، ولا يوجد أحد يتخلف عن موعد الزيارة، والسياح لديهم ثقة كبيرة في مصر.



