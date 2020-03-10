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حي باب الشعرية يحظر استخدام أكواب العصير والأغذية "مرتين"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:12 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شن اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة مكثفة على المقاهي التي تقدم شيشة للمواطنين بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات.

وقال "هاشم"، إن الحملة شملت التفتيش على محال العصائر وإلزامهم بتقديم المشروبات في أكواب مستخدمة مرة واحدة، كذلك طعام الشوارع وحظر الأطباق متعددة الاستخدام، وعدم استخدام أكواب عصير القصب، مرتين.

وتابع، أن الحملة أسفرت عن غلق عدد من المحال التي تمارس أنشطة دون ترخيص، وكذلك الصادر لها قرارات من ادارة تنظيم الحي لوجود مخالفات فنية او انشائية.
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الكلمات المفتاحية

رئيس حي باب الشعرية الكورونا الفجر اكواب عصير القصب

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