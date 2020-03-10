حي باب الشعرية يحظر استخدام أكواب العصير والأغذية "مرتين"

شن اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة مكثفة على المقاهي التي تقدم شيشة للمواطنين بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات.





وقال "هاشم"، إن الحملة شملت التفتيش على محال العصائر وإلزامهم بتقديم المشروبات في أكواب مستخدمة مرة واحدة، كذلك طعام الشوارع وحظر الأطباق متعددة الاستخدام، وعدم استخدام أكواب عصير القصب، مرتين.



