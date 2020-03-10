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عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:10 م
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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
الفجر الرياضي
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يدرس الاتحاد الأوروبي إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا عقب مباريات الإياب في دور الـ16 بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب الأوروبية خاصة إيطاليا وإسبانيا.

 

كشفت إذاعة راديو كتالونيا عن أن الاتحاد الأوربي يفكر جديًا في إلغاء مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب مباريات ثمن النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر إقامة مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 بدون جمهور خوفًا من تحول فيروس كورونا إلى وباء.

 

 

 

 

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