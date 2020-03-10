Spotify يطلق برنامج رادار RADAR لدعم المواهب الموسيقية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن Spotify اليوم عن إطلاق برنامج رادار RADAR لأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحتفي البرنامج بتنوع المواهب الموسيقية في المنطقة، وذلك على جميع المستويات وعبر جميع الأنواع الموسيقية واللهجات واللغات.

ويعتبر رادار RADAR برنامجاً رائداَ في عالم الموسيقى في المنطقة حيث يتم من خلاله اكتشاف وتحديد مجموعة من الفنانين ذوي إمكانية الوصول للعالمية من خلال تسجيل أغاني في استوديوهات Spotify حول العالم.

ومن خلال هذا البرنامج، ستتمتع المجموعة المختارة من المواهب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرصٍ نادرة ومميزة لإنشاء موسيقى جديدة عبر تعاونات موسيقية فريدة بهدف الوصول لجمهورٍ جديد في جميع أنحاء العالم.

أطلق Spotify النسخة الأولى والعالمية من البرنامج في عام 2017، بهدف تسليط الضوء على المواهب الناشئة والمتميزة ودعم تطورهم ومهنتهم الفنية. وقد نجح البرنامج في تمهيد الطريق لرادار RADAR، وهو النسخة الجديدة من المبادرة والتي ستطلق إلى جانب 19 برنامجاُ إضافياً يضم فنانين من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال كلاوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتبر برنامج رادار RADAR أحد أكثر التطورات المهمة والملفتة في عالم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع هذه المنطقة بتراث غني بالموسيقى وتنوع الثقافات وتعدد اللغات واللهجات، ويهمنا أن نسلط الضوء على هذه الثقافة وننشرها في جميع أنحاء العالم."

"تتشابه الموسيقى مع Spotify بأنّها عالمية، لذلك نعمل على إنشاء روابط لامحدودة بين الفنانين وجماهيرهم وذلك من خلال إنشاء أعمالٍ موسيقية مبدعة. وهذا هو نوع التأثير التي نطمح بأن نخلقه في المنطقة."

جرى تعاون "رادار RADAR" الأول لتطبيق Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الثنائي الإلكتروني Hollaphonic في دبي والمغنية اللبنانية Xriss. وسهّل Spotify التعاون بينهما في أغنيتهما القادمة، "Save Me" التي من المقرر إصدارها يوم الجمعة الموافق 27 من هذا الشهر. وتم تسجيل الأغنية في "Studio 13" في لندن، وهو إحدى استوديوهات Spotify الشريكة في المملكة المتحدة.

ويعد Hollaphonic أول ثنائي يوقع مع شركة إنتاج كبرى في الشرق الأوسط، وقد شهدا شهرة عالمية واسعة، حيث استقطبت أغنيتهما "Spaceship" في عام 2018 شعبية كبيرة في تايلاند، مما أدى إلى تعاونهما مع نجوم تايلانديين بما فيهم Peck Palitchoke وViolette Wautier.

قال ثنائي Hollaphonic عن تجربتهم مع برنامج "رادار": "كانت سرعة تحقيقنا للإنجازات والتواصل مع شركات الإنتاج الموسيقي وإجراء المحادثات الجادة مع الأشخاص المناسبين أسرع بكثير بفضل الدعم والتوجيه الذي تلقيناه من Spotify. كما أن فريقهم منحنا وجهة نظر موسيقية موضوعية خلال عملنا على الأغنية، فلم يغيروا صوتنا وإنما جعلونا نفكر بأسلوبنا وطرق تمثيل أنفسنا على نحو أفضل من خلال هذا التعاون".

ومن جهتها قالت Xriss، التي أمضت الجزء الأكبر من العقد الماضي وهي تجول الشرق الأوسط: "كنت متحمسة جداً لأن أشارك بهذا التعاون الذي لم أكن أعتقد أنه قد يتحقق ولا بمليون سنة. وكان يبدو أنه أمر لا يصدق. رأى فريق Spotify نتيجة هذا التعاون قبلنا وكانوا على علم بنجاحه عندما جلبونا إلى لندن. وما أذهلني هو أنهم علموا مسبقاً بأننا سنتفق ونتناغم بشكل رائع".

وأسست Xriss فرقة “X.band” في 8è Art Entertainment وكانت المغنية الرئيسية فيها وعملت مع العديد من المشاهير منهم كوينسي جونز في لوس أنجيليس والمنتج البريطاني "يوث" المعروف ب"The Verve".

وتحقيقاً لرؤية "رادار RADAR" في دعم انطلاقة الفنانين المحليين من خلال تعاونات شيّقة، وقّعت Xriss اتفاقية تسجيل ونشر مع شركة PopArabia في دبي وشركائها في نيويورك Reservoir، الذين سينتجون معاً أعمال موسيقية، يتم طرحها في عام 2020.

وسيتم دعم الفنانين الذين سيكونون جزءاً من برنامج رادار RADAR من خلال نواحي مختلفة منها ترويجهم على التطبيق من خلال قوائم الأغاني المتعددة على Spotify بالإضافة إلى دعم من Spotify Studios لتسهيل إنشاء المحتوى الأصلي.

سينضم كل من Hollaphonic و Xriss إلى جانب مواهب ناشئة سابقة عديدة من مختلف أنحاء العالم، منها Lauv و King Princess و Joji و Jorja Smith و Lil Baby و Rex Orange County و Official HIGE DANdism ، The Blaze ، والعديد.

Spotify هو الوجهة المثالية لاكتشاف المغنين الجدد. ويستمر التطبيق عبر برنامج "RADAR رادار" بالتزامه بدعم الفنانين في جميع أنحاء العالم في تعزيز مسيرتهم الفنية. ترقبوا المزيد من إعلانات "RADAR رادار" المشوقة.