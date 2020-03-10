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"إصحى بإنرجي" يتعاون مع التربية والتعليم لتنمية مواهب الطلاب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استضاف برنامج "إصحي بإنرجي"، على راديو إنرجي المذاع عبر تردد 92.1، الخميس الماضي، ثلاثة طلاب من مدرسة نجيب محفوظ التابعة لوزارة التربية والتعليم.

 

"إصحى بإنرجي" التي تقدمه زهرة رامي، يحرص على مدار حلقاته الإسبوعية على استضافة طلاب من مدارس حكومية للحديث عن مشكلات اجتماعية وطلابية، وابتكار حلول لها من وجهة نظر هؤلاء الأطفال الصغار.

 

تحدث الطلاب الثلاثة (منة عماد الدين، عمر أبو الوفا، حنين الحسين)، عن مشكلة الكذب وحلولها من وجهة نظرهم في حلقة مميزة جدا، ثم عاد الأطفال إلى مدرستهم، وشاركوا مع مجموعة الصحافة المدرسة في كتابة لوحة عن الكذب وأسبابه ومقترحات حل المشكلة.

 

فكرة اللوحة مقتبسة من حلقة أطفال مدرسة نجيب محفوظ التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، من حلقة الطلاب الثلاثة مع "إصحى بإنرجي"، وفي إطار تعاون راديو إنرجي مع وزارة التربية والتعليم.

 

قالت عايدة سعودي، رئيس المحطة، إن التعاون بين راديو إنرجي ووزارة التربية والتعليم، مثمر جدا، ويمثل صورة رائعة للتفاعل بين الإذاعة والطلاب، لتنمية مواهب الطلبة والاهتمام بالمدارس الحكومية.

 

أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن وزير التربية والتعليم رحب بالفكرة، وشجع على مشاركة الطلاب في حلقات برنامج "إصحى بإنرجي".

 

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن، إن هذه الفرصة فتحت مجالا للطلاب للتعبير عن أفكارهم وأنفسهم، وهو امتداد للأنشطة التي تمارس داخل المدارس وفرصة لإتاحة الفرصة لمن لديهم الموهبة لممارسة شغفهم قد يخرج منهم مستقبلا مذيع أو صحفي أو شاعر.

 

ووصفت  رئيس إدارة الأنشطة الطلابية، اللقاءات الإذاعية التي شارك فيها الطلاب مع راديو إنرجي"، بأنها ناجحة، وخرج منها الطلاب بأنشطة غير متوقعة مثل مجلة الحائط التي سجلوا عليها تجربتهم .

 

"إصحى بإنرجي"، أول برنامج صباحي يستهدف الأطفال، وتجري معهم الإعلامية زهرة رامي، حلقات نقاش صباحية يومية، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع على تردد 92.1،كما تهدي الأطفال هدايا متميزة مكافأة لهم على أفكارهم وابتكاراتهم.

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