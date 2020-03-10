بعد سفره لإيطاليا.. رئيس برلمان أوروبا يعزل نفسه في منزله

وضع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، نفسه في عزلة بمنزله في بروكسل كإجراء احترازي بعد أن سافر إلى إيطاليا، بحسب قناة العربية.

وأصدر ساسولي الذي يحمل الجنسية الإيطالية، بيانًا قال فيه: "سيواصل البرلمان العمل وأداء واجباته. لا يمكن لفيروس أن يقف في طريق الديمقراطية".

وقرر البرلمان الأوروبي، أمس الاثنين، تقليص اجتماعه الشهري بسبب مخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا وسط مئات المشرعين الموجودين في مكان واحد.

وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة بكامل هيئة البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لكنها ألغيت بسبب مخاوف من أن يزيد السفر إلى هناك مخاطر انتشار الفيروس.