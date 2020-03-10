Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سلام" فيلم قصير يشارك في مهرجان سينما السلام بتونس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يشارك الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي في فعاليات النسخة العشرين من مهرجان سينما السلام (10- 15 مارس)، التي ستقام في في تونس، ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 13 مارس الساعة 3:30 مساءً (جرينتش+١) بقاعة سينما الريو.

 

سينما السلام هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنوياًبرعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ عام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس. ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام يتراوح عددها بين سبعة إلى أربعة عشر فيلماً، ويلي العروض مناقشات مع صناع الأفلام.

 

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض في الوطن العربي، إذ شارك مؤخراُ في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومن المنتظر مشاركته في مهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، وكان الفيلم قد بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، كما عُرض ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف،بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions  مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

 

زين دريعي قامت بأدوار مختلفة في العديد من الأعمال المحلية والدولية، إذ كتبت وأخرجت فيلمين قصيرين كجزء من مشروع تخرجها من مدرسة تورنتو السينمائية، وفي عام 2010، بدأت زين تدريبها في شركة Philistine Films للإنتاج برفقة صانعة الأفلام المعروفة أن ماري جاسر والمنتج الشهير أسامة البواردي، وعملت زين في فيلم لما شفتك في مراحل ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، كما عملت أيضاً في أفلام رانديفو، واجب، وThank You For Bombing. قدمت زين تجربتها السينمائية الأولى بالفيلم الروائي القصير أفق الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغزللأفلام القصيرة، وعُرض أيضاً في مهرجان مونتريال السينمائي بالإضافة إلى العديد من المهرجانات الأخرى.

 

وفي عام 2017 وقع الاختيار على زين دريعي للعمل برفقة صانعة الأفلام البوسنية المعروفة عايدة بيغيتش بمدينة أورفه التركية في أحدث اعمالها Never Leave Me، وبعد ذلك بدأت زين العمل على تطوير سيناريو فيلمها الروائي في الخارج، حيث اختيرت برفقة مشارك واحد من بين 70 دولة للعمل برفقة منصة Asia Pacific Screen Academy، بالتوازي مع اختيارها في تورينو فيلم لاب وMeditalents Residence. وأحدث أعمالها هو فيلم سلام الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال تنويه خاص بـسوق مهرجان مالمو في عام 2018.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ ساعتين

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 7 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status