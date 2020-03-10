"سلام" فيلم قصير يشارك في مهرجان سينما السلام بتونس

يشارك الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي في فعاليات النسخة العشرين من مهرجان سينما السلام (10- 15 مارس)، التي ستقام في في تونس، ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 13 مارس الساعة 3:30 مساءً (جرينتش+١) بقاعة سينما الريو.

سينما السلام هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنوياًبرعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ عام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس. ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام يتراوح عددها بين سبعة إلى أربعة عشر فيلماً، ويلي العروض مناقشات مع صناع الأفلام.

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض في الوطن العربي، إذ شارك مؤخراُ في مهرجان السودان للسينما المستقلة، ومن المنتظر مشاركته في مهرجان حيفا المستقل للأفلام بفلسطين، وكان الفيلم قد بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، كما عُرض ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف،بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

زين دريعي قامت بأدوار مختلفة في العديد من الأعمال المحلية والدولية، إذ كتبت وأخرجت فيلمين قصيرين كجزء من مشروع تخرجها من مدرسة تورنتو السينمائية، وفي عام 2010، بدأت زين تدريبها في شركة Philistine Films للإنتاج برفقة صانعة الأفلام المعروفة أن ماري جاسر والمنتج الشهير أسامة البواردي، وعملت زين في فيلم لما شفتك في مراحل ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، كما عملت أيضاً في أفلام رانديفو، واجب، وThank You For Bombing. قدمت زين تجربتها السينمائية الأولى بالفيلم الروائي القصير أفق الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغزللأفلام القصيرة، وعُرض أيضاً في مهرجان مونتريال السينمائي بالإضافة إلى العديد من المهرجانات الأخرى.

وفي عام 2017 وقع الاختيار على زين دريعي للعمل برفقة صانعة الأفلام البوسنية المعروفة عايدة بيغيتش بمدينة أورفه التركية في أحدث اعمالها Never Leave Me، وبعد ذلك بدأت زين العمل على تطوير سيناريو فيلمها الروائي في الخارج، حيث اختيرت برفقة مشارك واحد من بين 70 دولة للعمل برفقة منصة Asia Pacific Screen Academy، بالتوازي مع اختيارها في تورينو فيلم لاب وMeditalents Residence. وأحدث أعمالها هو فيلم سلام الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال تنويه خاص بـسوق مهرجان مالمو في عام 2018.