روسيا.. وكالة: الحزب الحاكم يدعم فكرة السماح لـ"بوتين" بالترشح للرئاسة

أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه سيدعم تعديلًا دستوريًا يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالترشح للرئاسة مرة أخرى رغم وجود قيود قانونية تحظر هذه الخطوة حاليًا، كما ذكرت وكالة أنباء "ريا".