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رانيا محمود ياسين لـ"الفجر الفني": "عمر كمال بيفكرني بمحمد فؤاد"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استيائها من قرار منع مطربي المهرجانات الشعبية، معللة ذلك أنها ضد منع أي شيء في هذا العصر.

وكشفت "رانيا" لـ"الفجر الفني" أنها تحب السماع إلى المهرجانات الشعبية ولكنها تحرص على اختيار بعض الأغاني منها لأن يوجد العديد من الأغاني الشعبية غير جيدة وتعتمد على الألفاظ البذيئة، معبرة عن ذلك قائلة"اسمع اللطيف منها بس في ناس مش تتسمع وأنا بيجيلي حالة عصبية لما أشوف ولادي مشغالنهم".

وأضافت "رانيا" أن هناك جيل من شباب المهرجانات يقدم محتوي جيد مثل عمر كمال وحسن شاكوش، قائلة"عمر كمال وشاكوش لطاف وحلوين و أغانيهم حلوة، وخاصة عمر كمال يذكرني بالنجم محمد فؤاد في بداياته فهو صوته لطيف وناعم".

واستكملت "رانيا" قائلة: "أنا مع تقنين المهرجانات الشعبية وليس منعها وسعدت جدا بقرار النقابة الجديد وهو تخصيص شعبة للمهرجانات الشعبية".

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.


"فلانتينو"

تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.
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