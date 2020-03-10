"الأعلى للآثار" ينفي إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يتم إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم.





وأضاف وزيري، أن اليوم الثلاثاء توافد آلاف من الزائرين والأفواج السياحية بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة، ومدينة الاقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري، ووادي الملوك، ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي في الأقصر، ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.



