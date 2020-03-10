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"الأعلى للآثار" ينفي إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يتم إلغاء أية أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم.

وأضاف وزيري، أن اليوم الثلاثاء توافد آلاف من الزائرين والأفواج السياحية بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة، ومدينة الاقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري،  ووادي الملوك، ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي في الأقصر، ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.

وأشار إلى أن معدلات الزيارة في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر كما هي وفقًا للموسم السياحي الحالي، وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد حتشبسوت ووادي الملوك علي سبيل المثال فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي.

وتابع: "أن أعداد كبيرة من السائحين توافدت إلى مدينة الأقصر قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة في رحلة ما تسمي باليوم الواحد وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الآثرية والسياحية المختلفة بالمدينة".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى وزيري الفجر السياحة الافواج السياحية الآثار

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