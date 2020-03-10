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رجل يبلغ 100 عام يتعافى من فيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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خرج رجل يبلغ من العمر 100 عام، أُصيب بفيروس كورونا، من المستشفى في الصين بعد شفائه من الفيروس، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وكما أوردت صحيفة "إنديبندينت"، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن المئوي هو أكبر شخص يسترد عافيته بعد تشخيص المرض.

وكان الرجل من بين أكثر من 80 مريضًا بفيروس كورونا كوفيد -19 خرجوا يوم السبت من جناح مستشفى هوبي للأمومة ورعاية صحة الطفل في ووهان، المدينة التي بدأ فيها تفشي المرض.

الرجل، الذي ذُكر أنه يعاني من ظروف صحية كامنة بما في ذلك مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، نُقل إلى المستشفى في 24 فبراير.

ووفقا لوكالة "شينخوا"، التي تديرها الدولة، تلقى مجموعة من العلاجات من الأطباء العسكريين.

حذر الأطباء، كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية من خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد.

لكن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا سعى إلى طمأنة الجمهور بأن "الغالبية العظمى" من المرضى الأكبر سناً سينجو.

وقال البروفيسور كريس وايت، الأسبوع الماضي: "حتى في أكثر الفئات ضعفًا وأقدمها، في خدمة صحية شديدة التوتر - كانت هوبى عندها عندما ظهرت معظم البيانات - الغالبية العظمى من الناس الذين أُصيبوا بهذا الفيروس - وليس الجميع سوف - ينجو من ذلك. الغالبية العظمى، أكثر من 90 في المائة".

وأضاف: "أعتقد أنه من السهل الحصول على تصور مفاده أنه إذا كنت أكبر سنًا وأُصيبت بهذا الفيروس، فأنت هالك - بالتأكيد لا، فإن الغالبية العظمى من الناس سوف يتعافون من هذا الفيروس، حتى لو كانوا في الثمانينات من العمر."
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