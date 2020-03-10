الكلاب الضالة تعقر 13 مواطنا بالسويس.. وبرلماني يتقدم بطلب إحاطة

قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، بيانا وطلب إحاطة عاجل الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة الطب البيطري بسبب خطور الكلاب الضالة على المواطنين بالمحافظة والتي أسفرت خلال أيام قليلة عن عقر 13 مواطنا.

وأضاف النائب في بيان، أن هذه الأوضاع تتسبب في حالة ذعر بين المواطنين بالسويس خاصة بعد عقر سيدة وهي مع زوجها، في وجهها بإصابة خطيرة، مشيرًا إلى أن العام الماضي لقي طفل وفاته بعد أن عقره أحد الكلاب الضالة وهو مع والدته.





وتابع، أن هناك حالات صعبة تعرض لها المواطنين والأطفال من الكلاب الضالة وكذلك مع من يقومون بتربيتها من قبل بعض البلطجية الذين يرهبون المواطنين البسطاء وهي ظاهرة منتشرة على مستوى الجمهورية.



