المشدد 3 سنوات والغرامة لسائق روج الهيروين بمنطقة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدائرة قسم 15 مايو.





صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.



