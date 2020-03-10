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المشدد 3 سنوات والغرامة لسائق روج الهيروين بمنطقة 15 مايو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدائرة قسم 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهم "كمال.م"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم 15 مايو.
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الكلمات المفتاحية

منطقة 15 مايو الهيروين المشدد الغرامة

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