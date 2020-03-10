تأجيل محاكمة متهمين بمقاومة السلطات لـ8 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بمقاومة السلطات، وسرقة مواطن بمدينة نصر، لجلسة 8 أبريل المقبل.





صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



