"مع طوني خليفة".. مطرب مغمور يستعين بـ"بنت الجيران" للسخرية من الكورونا

هو زمن الكورونا الذي يفرض نفسه اليوم مادة وحيدة على امتداد العالم، والذي طغى على كلِّ ما عداه في لبنان أيضًا... حيث غاب الحراك أو الثورة ومعها غاب الهاجس الاقتصادي واحتل هذا الوباء الفتَّاك كامل فقرات البرنامج وإن تنوَّعت مواده ومحطاته...!

ناقش الإعلامي طوني خليفة، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه على قناة "الجديد" اللينانية، مخاطر فيروس كورونا المستجد وأثره على الاقتصاد اللبناني في ظل الأوضاع السياسية السيئة التي تعيشها البلاد.

وخلال الحلقة استضاف طوني خليفة المطرب الشاب أمجد ديب، والذي سخر من فيروس كورونا، من خلال استعانته بأغنية "بنت الجيران" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

حتى أغنية "بنت الجيران" التي انتشرت في العالم العربي أخيرًا قام مطرب لبناني مغمور اسمه أمجد ديب بتجييرها أيضًا لمرض الكورونا ولكل ما يعيشه المواطن اللبناني من معاناة ولو بأسلوب ساخر... ديب الذي حضر وأطلَّ حصرًا من خلال البرنامج تبيَّن أنه كان قد شارك في برنامج لهواة الغناء وهو في الثالثة والعشرين من عمره اليوم ويسير على طريق الاحتراف، وهذه الأغنية التي قدّمها بطريقة كوميدية ليست الوحيدة في مسيرته، وكان ختام الحلقة بتقديم الأغنية، والتي ذيَّلها ديب بتذكير الفنانة أحلام بوعد له بتقديم أغنية خاصة له على نفقتها.