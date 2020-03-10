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سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد النارية لموقعة ليفربول بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:29 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفربول مساء غد الأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة أتلتيكو مدريد ضمت كلا من :-

حراسة المرمى : أدان - أوبلاك - أليكس

خط الدفاع : خيمينيز أرياس - لودي - سافيتش - فيليبي - هيرموسو - تريبيير - فرساليكو

خط الوسط : توماس بارتي - كوكي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتولو - كاراسكو

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا - كوريا - سابونجيك - دييجو كوستا.
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