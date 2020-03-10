Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مجلس إدارة دار التحرير يدلي بصوته في الانتخابات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أدلى الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية صباح اليوم.

وكانت قد أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جلر، مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.

وتُجرى الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وكانت قد راجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.
Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ 38 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status