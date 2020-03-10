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بعد اعتزاله دوليًا في 2018.. فاردي يقترب من العودة غلى صفوف منتخب إنجلترا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:24 م
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جيمي فاردي
جيمي فاردي
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تصدر اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، "ترند" محرك البحث جوجل بعدما تألق مع فريقه وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

جيمي فاردي يتألق

وتألق جيمي فاردي مهاجم الذئاب مع فريقه ليستر سيتي، مقدمًا أداءً كبيرًا نال احترام وثقة الجميع، ليساعد فريقه وزملائه خلال المواجهات التي يخوضها مع ناديه.

جيمي فاردي الهداف

وقال جيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لم يستبعد عودته لتشكيلة إنجلترا في بطولة أمما أوروبا 2020 القادمة، مع غصابة راشفورد وكين اللذان يعتمد عليهم المنتخب الإنجليزي.

عودة جيمي فاردي لمنتخب إنجلترا

وكشف جيمي فاردي أنه لم يتحدث مع أحد بشأن العودة لصفوف المنتخب الإنجليزي، كما أن المدير الفني لمنتخب بلاده جاري ساوثجيت لم يحدثه في هذا الشأن.

أهداف جيمي فاردي

ويتصدر جيمي فاردي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2020 بعد نجاحه في تسجيل 19 هدفًا ليتسع الفارق بينه وبين أوباميانج أقرب منافسيه إلى هدفين، في حجين سجل النجم المصري محمد صلاح 16 هدفًا احتل بها المركز الثالث متساويًا مع أجويرو.

جيمي فاردي يعتزل اللعب الدولي

واعتزل جيمي فاردي اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 2018، قبل أن تعود أنباء عودته لمنتخبه مجددًا مع مواصلة اللاعب تألقه.


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