عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة والرياح نشطة، معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا علي السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

كما توقعت أنه فيما يتعلق بحالة الطقس جنوب الصعيد، أن تكون شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأربعاء على محافظات مصر:





القاهرة

العظمي 25، والصغري 12

الإسماعيلية

العظمي 24، والصغري 11

طنطا

العظمي 24، والصغري 11

الإسكندرية

العظمي 24، والصغري 13

مطروح

العظمي 21، والصغري12

بورسعيد

العظمي 22، والصغري 14

دمياط

العظمي 21، والصغري 14

الزقازيق

العظمي 25، والصغري 12





شبين الكوم

العظمي 25، والصغري 12





دمنهور

العظمي 24، والصغري 12

السويس

العظمي 24، والصغري 12

شرم الشيخ

العظمي 31، والصغري 17

الغردقة

العظمي 29، والصغري 16



