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مالطا تعلق جميع الرحلات الجوية مع إيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أوقفت سلطات مالطا جميع روابط السفر مع إيطاليا، أقرب جار لها ومصدر الغذاء الرئيسي والضروريات الأخرى، بعد تأكيدها رابع حالة إصابة بفيروس كورونا منذ يوم السبت، حسبما كشف رئيس الوزراء روبرت أبيلا، اليوم الثلاثاء.

وقال "أبيلا"، في مؤتمر صحفي، إن جميع الرحلات الجوية بين الجزيرة وإيطاليا قد تم تعليقها على الفور وأن خدمة العبارات اليومية بين مالطا وجزيرة صقلية الإيطالية، على بعد 93 كم، ستنقل الآن فقط الأدوية والشحن، كما أوردت وكالة "رويترز".

وضع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، جميع إيطاليا في مأزق من الثلاثاء حتى الشهر المقبل في خطوة غير مسبوقة لمحاولة التغلب على أسوأ موجة فاشية في أوروبا للفيروس التاجي.

يعتمد نصف مليون شخص في مالطا اعتمادًا كبيرًا على واردات الأغذية والسلع الأخرى، حيث تأتي معظم الإمدادات من إيطاليا.

يوم الاثنين، أوقفت إير مالطا وريانير الرحلات الجوية بين الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط وشمال إيطاليا، حيث تم الإبلاغ عن غالبية حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا البالغ عددها 9172 حالة، و 463 حالة وفاة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار مالطا، آلان بورغ، إن سبع شركات طيران قد ألغت بالفعل ما مجموعه 278 رحلة جوية من إيطاليا ودول أخرى بسبب تفشي الفيروس، دون ذكر أسماء شركات الطيران الأخرى.

وأضاف "بورغ": "لقد أعطانا الأسبوع الأخير من شهر فبراير طعمًا بسيطًا لما ينتظرنا. نحن الآن نستعد لأنفسنا لشهرين صعبين".

تعرض رئيس الوزراء أبيلا، لانتقادات لأنه لم يستمع إلى النداءات السابقة من قبل نقابة الأطباء لوقف الرحلات الجوية من شمال إيطاليا عندما بدأ الفيروس في الانتشار.

حدثت الحالات الثلاث الأولى من أصل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في مالطا في أسرة سافرت إلى إيطاليا وعادت عبر روما.
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