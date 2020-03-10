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الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بكورونا لقادمين من الخارج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:20 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة رصدت 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية، كشف التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية، عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي بالدولة.

 

وذكرت الصحة الإماراتية، أن اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.

 

وشملت الإصابات الجديدة جنسيات مختلفة، ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند، وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

 

ولفتت الصحة الإماراتية، إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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فيروس كورونا الصحة الاماراتية الاجراءات الاحترازية إصابة بكورونا 15 اصابة

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