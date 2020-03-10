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'الصحفيين العرب' يدين اختطاف الزميل العراقي توفيق التميمي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:19 م
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اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
ميسون أبو الحسن
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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، حادث اختطاف الصحفي العراقي توفيق التميمي، الذي يعمل في جريدة الصباح العراقية، وهو في طريقه إلى مقر عمله بالجريدة.

وطالب الاتحاد في بيان له، السلطات الأمنية بالعراق، بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته، وبذل جهودها لإطلاق سراحه على الفور، والكشف عن الجناة لتقديمهم للعدالة.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين العراقيين، بإدانة هذا الحاث المؤسف، والذي يتكرر بصفة شبه دائمة.

وطالب الاتحاد، كافة المنظمات الصحفية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذا الحادث المؤسف، والذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية.  
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